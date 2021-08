Deputado Anderson indica ao governo elaboração de PL para instituir o Selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência

Com o objetivo de valorizar e incentivar a inclusão do cidadão com deficiência no mercado de trabalho, e ainda garantir que a acessibilidade prevista em lei seja cumprida pelas empresas da cidade, o deputado estadual Anderson Pereira (PROS), encaminhou ao Governo do Estado com cópia à Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS, pedido indicando a elaboração de Projeto de Lei a fim de instituir o Selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência no âmbito do Estado de Rondônia.

O selo será conferido às empresas que, comprovadamente, contribuem para a inclusão social de pessoas com deficiência por meio de ações que visem o aperfeiçoamento, a valorização e a humanização nas relações de trabalho, tanto do seu quadro de empregados contratados diretamente, quanto dos que lhes prestam serviços através de terceiros.

Nosso objetivo é incentivar as empresas do nosso estado, que se destacarem no apoio às entidades ligadas ao terceiro setor que trabalhem suas ações em favor das pessoas com necessidades especiais. Acredito que o selo será uma forma de estimular os empresários de Rondônia na inclusão das pessoas com deficiência”, finalizou o deputado Anderson Pereira.

Via Assessoria