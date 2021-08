Deputado Anderson indica que governo em parceria com a prefeitura de Porto Velho estenda o programa “Tchau Poeira” para contemplar distritos da Ponta do Abunã

Deputado Anderson indica que governo em parceria com a prefeitura de Porto Velho estenda o programa “Tchau Poeira” para contemplar distritos da Ponta do Abunã A indicação decorre da preocupação coletiva quanto às condições precárias das vias públicas do distrito de Fortaleza do Abunã, situação esta que demonstra a necessidade da efetivação da parceria entre estado e município

A indicação decorre da preocupação coletiva quanto às condições precárias das vias públicas do distrito de Fortaleza do Abunã, situação esta que demonstra a necessidade da efetivação da parceria entre estado e município

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), encaminhou ao Poder Executivo com cópia ao Departamento de Estradas e Rodagens – DER, pedido indicando a necessidade de celebração de termo de cooperação entre o Governo do Estado com a prefeitura de Porto Velho, a fim de contemplar o distrito de Fortaleza do Abunã e demais pertencentes a Ponta do Abunã com o programa “Tchau Poeira”.

A indicação decorre da preocupação coletiva quanto às condições precárias das vias públicas do distrito de Fortaleza do Abunã, situação esta que demonstra a necessidade da efetivação da parceria entre estado e município, para beneficiar a população com um serviço rápido e de qualidade.

Rondônia tem várias localizadas que precisam de uma atenção maior por parte do poder público, e uma ação como essa beneficiará a população local, vez que os serviços de recuperação de vias e asfaltamento proporcionarão melhor mobilidade e desenvolvimento urbano, segurança no trânsito e reduzirá o risco de os moradores contraírem doenças causadas pela poeira durante o período que seca, em que a chuva é escassa.

Via Assessoria/Parlamentar