Deputado Anderson parabeniza excelente atuação dos policiais penais da Umesp em Porto Velho Anderson ressalta que após a regulamentação da Polícia Penal em Rondônia, os policiais penais passaram a atuar com mais vigor e essa atuação, tem trazido um enorme benefício à população com a retirada desses criminosos do convívio social.

Copartilhe

Anderson ressalta que após a regulamentação da Polícia Penal em Rondônia, os policiais penais passaram a atuar com mais vigor e essa atuação, tem trazido um enorme benefício à população com a retirada desses criminosos do convívio social.