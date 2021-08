Deputado Anderson pede ao Comando Geral que Curso de Formação de Sargento seja realizado online

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), encaminhou ao Poder Executivo, com cópia ao Comando Geral da Polícia Militar de Rondônia, pedido indicando que Curso de Formação de Sargentos, seja realizado na modalidade de Ensino a Distância (EAD), devido a pandemia do coronavírus.

Vale ressaltar que a indicação decorre da preocupação coletiva para a realização do curso que estava previsto para iniciar nesta segunda-feira (2), no modelo presencial. Neste sentido, é importante salientar que apesar do crescente número de vacinados contra a covid-19, muitos somente com a primeira dose, a situação ainda gera insegurança, uma vez que houveram inúmeras baixas/mortes dentro da cooperação.

Por esta razão, o parlamentar que faz parte da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, indica a necessidade da realização do curso no modo EAD, como forma de resguardar a vida e a saúde dos policiais militares, garantindo o aperfeiçoamento dos profissionais para oferecer melhor serviço à população.

