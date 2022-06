Deputado Anderson Pereira destaca ações desenvolvidas em prol da população durante visita ao município

Anderson encaminhou mais de R$ 4 milhões de reais em emendas parlamentares que foram revestidas em benefícios que melhoraram a qualidade de vida das pessoas. “Desde o meu primeiro ano de mandato encaminhei inúmeros recursos para o município, que hoje tenho como minha segunda casa. Essas emendas foram investidas em vários setores, contribuindo para o avanço do município e na melhoria dos distritos”, destacou o parlamentar.

Na sexta-feira (3), Anderson realizou a entrega de R$ 500 mil em medicamentos e anunciou a construção do novo ponto de mototáxi que vai trazer mais conforto aos trabalhadores, bem como aos usuários. “Para mim é de fundamental importância que haja iniciativas e ações conjuntas voltadas ao suprimento de medicamentos. Quem sente dor ou necessita de medicamentos para tratamento não pode esperar”, destacou o deputado durante a entrega

Ele falou ainda sobre a construção do novo ponto de mototáxi. “Encaminhei recursos para a construção do novo ponto para que os mototaxistas tenham mais qualidade no seu trabalho, conforto e modernidade, porque o antigo local já não dava mais para ser usado. Estamos trabalhando forte para garantir um ano produtivo em prol dos municípios e da nossa gente trabalhadora”, frisou

Já no distrito de Boa Vista do Pacarana, o parlamentar participou do tradicional Concurso Leiteiro, que reuniu os melhores animais leiteiros do local. Os animais demonstraram que com a alimentação e manejo adequados é possível obter melhoria de qualidade e produtividade do leite. Ele aproveitou para participar do campeonato de futebol realizado no Ribeirão.

“Essa é nossa atuação pelo município de Espigão do Oeste, estarei sempre à disposição da população. Nossa atuação é em prol de todos vocês! Estamos juntos!”, finalizou o deputado Anderson Pereira.

Via Assessoria/Prefeitura