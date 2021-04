Deputado Anderson Pereira indica a necessidade de implantação do ‘RG Digital’; versão digital da nova cédula de identidade

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS) encaminhou ao Governo do Estado, com cópia ao Instituto de Identificação Civil e Criminal da Polícia Civil, pedido indicando a necessidade de implantação do “RG Digital”, versão digital da nova cédula de identidade no âmbito do estado de Rondônia.

Em sua justificativa, Anderson argumenta que o serviço irá agilizar os processos de identificação, tendo em vista que por meio de aplicativo específico, o RG Digital poderá ser baixado e armazenado em aparelho celular, de forma gratuita, bem como permitir a solicitação de segunda via do documento sem que seja necessário o cidadão sair de sua casa.

Diversos governos estaduais têm adotado a prática “sem papel”, para isso, criaram o Sistema Digital RG, tendo em vista que a partir do momento em que a identidade digital for rotina, a economia vai do papel e foca também do serviço postal. Desta forma, estamos falando de economia de transporte e, consequentemente, menos poluição.

“O país discute há décadas a criação de um documento de identificação que possa substituir as dezenas de registros atuais, como CNH, Carteira de Trabalho e RG. Nós devemos ser mais ágeis. A transformação digital torna o setor público mais eficiente e auxilia o combate à corrupção, eliminando a possibilidade do ‘jeitinho’ e de fraudes”, finalizou o deputado Anderson, pedindo a sensibilidade do governo do estado em atender a demanda apresentada.

Via assessoria parlamentar