Deputado Anderson Pereira se reúne com prefeito Hildon Chaves para discutir o asfaltamento no bairro Nova Esperança

O Deputado Anderson Pereira (PROS) se reuniu nesta, segunda-feira (20), com o prefeito Hildon Chaves e o seu vice, Maurício Carvalho, para discutir assuntos de interesse público da população. Um dos temas debatido entre as autoridades foi o asfaltamento de ruas do Bairro Nova Esperança, uma demanda que veio da própria comunidade que convive todos os dias com os problemas da região.

Prontamente preparado para atender as solicitações, o deputado apresentou a demanda para o chefe municipal, que afirmou que vai atender o pedido do parlamentar e deve colocar todas as ruas do bairro Nova Esperança, tanto a margem esquerda quanto a margem direita, no cronograma de obras da cidade.

“O Nova Esperança é um bairro antigo da capital, que merece toda a nossa atenção para que os moradores da região possam ter todos os seus direitos garantidos. Junto com o prefeito Hildon Chaves, estou comprometido no objetivo de oferecer a melhor qualidade de vida para a nossa população”, destacou.

Durante a reunião, foi debatida ainda as obras de abertura de uma nova rua que irá ligar o Espaço Alternativo à Avenida Rio Madeira, uma das principais avenidas do bairro.

A construção da via foi uma solicitação do deputado Anderson, juntamente com o Comando Militar da Aeronáutica, ainda no primeiro mandato de Hildon Chaves e já está em fase de conclusão pela prefeitura.

“Essa é mais uma das nossas conquistas para Porto Velho. A inauguração desta rua deve beneficiar não só os moradores do Nova Esperança, mas também toda a comunidade, uma vez que a abertura de mais uma rua melhora a mobilidade urbana da capital”, declarou.

Por fim, Hildon solicitou o apoio do parlamentar para a aprovação de um projeto que ainda deve entrar em discussão na Assembleia Legislativa, mas que irá beneficiar moradores de todo o estado: a destinação de R$ 51 milhões para asfaltamento de ruas na capital e interior.

