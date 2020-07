ARIQUEMES – Deputado Anderson recebe presidente da Guarda Municipal e garante viatura

Na segunda-feira (27), o deputado estadual Anderson Pereira (PROS), recebeu a presidente da Associação dos Guardas Municipais de Ariquemes (AGMA), Geani Cleide, que entregou um ofício solicitando um veículo utilitário, caminhonete para uso exclusivo da guarda.

De acordo com a presidente, a carência do veículo modelo viatura é muito grande e servirá para atividades como: fiscalizações, instalação de cones, apreensões e outras suprindo as necessidades do órgão.

Como presidente da Comissão de Segurança Pública da ALE-RO, recebemos o pedido e vamos atender através de emenda parlamentar, pois é uma aquisição necessária para o desenvolvimento das atividades. Em outras ocasiões podemos atender outros pedidos da guarda e desde já mantemos o compromisso nesse pleito.

Estiveram também presentes Alex Gama e o vereador Joel da Yamaha (DEM), que apresentou um pedido de aquisição de turbo arco, que ficamos de analisar a viabilidade de destinação.

Por Assessoria