Deputado Anderson solicita da Sesau, disponibilização de médicos alergologistas para atender pacientes nas unidades públicas em Rondônia Atendendo um pedido da população, o deputado estadual Anderson Pereira (PROS), encaminhou ao governo do estado com cópia à Casa Civil e ao secretário de estado da Saúde, Dr. Fernando Máximo, requerimento solicitando informações e providências quanto à disponibilização de médicos alergologistas para atender a população nas unidades públicas da capital e interior.

De acordo com informações, a população, principalmente da capital, vem sofrendo diariamente com a carência de médicos especializados em doenças alérgicas. Alergologia é o ramo da medicina que visa diagnosticar e tratar doenças alérgicas, assim algumas condições que podem fazer um paciente ser tratado por um alergologista são: Asma, bronquite, sinusite, urticária e as dermatites diversas.

Neste sentido e preocupado com um atendimento de qualidade à população, o parlamentar solicita urgência no atendimento do pedido, uma vez que é de extrema importância o atendimento por este especialista, nas unidades de saúde públicas do estado.

Via assessoria parlamentar