Deputado Anderson volta a cobrar do DER conclusão no asfaltamento da RO 005, Estrada da Penal em Porto Velho

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), encaminhou ao Governo de Rondônia com cópia ao Departamento de Estradas e Rodagens – DER, requerimento solicitando com urgência quanto ao asfaltamento de vários trechos da RO 005, Estrada da Penal, para entregar uma obra de qualidade para a população da capital.

A pedido do parlamentar, o DER deu início a asfaltamento de alguns trechos da rodovia, porém, há algum tempo as obras estão paradas. Anderson solicitou a retomada dos serviços nos trechos que seguem: do 10 km ao 12 km; do 16.1 km ao 16.5 km; do 19.5 km até 19.8 km (rotatória) e para a sua conclusão total do 21.5 km até a Boca do Rio Jamari.

Anderson ressalta a necessidade de conclusão desses serviços, uma vez que a rodovia liga vários distritos à capital. A pavimentação na RO-005, a Estrada da Penal, é um sonho antigo da população. O trecho contratado em 2017 deve ser finalizado ainda neste ano, segundo o comprometimento da empresa.

O deputado Anderson evidenciou ainda que o asfaltamento é também uma ação de saúde pública, onde a poeira com esse período de seca tem prejudicado muitas pessoas da região. “Essa rodovia é de grande importância para o fomento da economia, sustento de produtores de grãos de todo o Estado de Rondônia, além de atender também, comunidades de moradores da região do baixo e médio Madeira, por esta razão precisamos de sua total conclusão”, finalizou o deputado.

Via ALE-RO