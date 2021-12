Deputado Chrisóstomo destina 1 Milhão de Reais para cirurgias de cataratas

Com recurso federal de “um milhão” de reais enviado pelo deputado Coronel Chrisóstomo ao governo do estado de Rondônia será dado o procedimentos nos atendimento de exames e cirurgia oftalmológicas, e no dia 09 de dezembro, 2021 será a cerimônia de abertura que acontecerá em ariquemes, na Policlínica São José, avenida Juscelino Kubitschek, 1294 setor 02 a partir da 7:30 horas.

A cirurgia de catarata e pterígio é importante para a saúde emocional, o procedimento traz muitos ganhos e em alguns casos pode ser essencial na recuperação pelo gosto de viver. “”O maior benefício da cirurgia é a recuperação da qualidade de visão. Ela traz de volta a independência do paciente, já que a boa visibilidade impacta diretamente nas atividades do dia a dia”” a recuperação da autoestima de poder voltar às atividades normais, ver televisão com mais conforto, ler um livro ou a Bíblia, usar um celular, fazer uma caminhada, andar de bicicleta, dirigir e até voltar a estudar.

“Convoco a toda a população de Ariquemes e de todo o Vale do Jamari que necessita de atendimento Oftalmológico que venha, pois teremos especialistas que vão oferecer desde a consulta até cirurgia, e tudo gratuíto. Trabalho em favor do nosso povo e a saúde dos olhos também é fundamental, destinei recursos de minhas emendas ao governo do estado de Rondônia que em parceria com a Prefeitura de Ariquemes irão realizar os exames e procedimentos pré e cirúrgicos.”, ressalta Chrisóstomo.

NA CONTA

O valor de Um milhão de reais já está na conta do estado de Rondônia. Veja:

“Eu estarei presente na cerimônia de abertura dos procedimentos tão esperados e sonhados por muitos pacientes oftalmos que aguardavam o momento da realização de exames e de cirurgias oftalmológicas de cataratas e pterígio, esta ação traz dignidade e auto estima aos pacientes que esperava este momento chegar”. finaliza o deputado federal Coronel Chrisóstomo.

Você que tem problemas de visão: Consulta e exames para pessoas que têm cataratas, Pterígio (Carne crescida nos olhos) Procure uma unidade de Saúde para pegar o encaminhamento ou atualizar seus dados para que possa ser contactado pelos agentes de saúde.

Fonte: Assessoria parlamentar