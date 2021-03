Deputado Chrisóstomo faz manifestação em favor da manutenção do trabalho

Após pronunciamento de Chrisóstomo, governador Marcos Rocha anunciou mudanças no decreto que entrou em vigor na quinta-feira

O deputado Federal coronel Chrisóstomo (PSL) publicou em suas redes sociais um vídeo defendendo a manutenção do trabalho. O deputado enfatizou que o novo decreto do governador Marcos Rocha “estrangulou” a economia e prejudicou, principalmente, os pequenos comerciantes já que os grandes supermercados, por exemplo, continuavam trabalhando normalmente.

Chrisóstomo disse ainda que é a favor da preservação da vida e da saúde, mas isso pode ser feito com as pessoas se cuidando e tomando todas as medidas necessárias recomendadas pelo Ministério da Saúde. O deputado fez sua gravação na avenida 07 de setembro, ele mostrou alguns estabelecimentos comerciais fechados e reforçou a afirmação de que o novo decreto como foi editado seria um lockdown disfarçado de medidas mais restritivas.

Em suas redes sociais, o deputado coronel Chrisóstomo também divulgou que o Estado de Rondônia foi prejudicado financeiramente com o novo decreto do governador Marcos Rocha. Ainda ontem, o presidente Jair Bolsonaro publicou em suas redes sociais que estados e municípios que fizessem restrições de circulação iam ficar sem o recurso da Lei de Incentivo à Cultura, novo nome da Lei Rouanet. A decisão foi publicada pela Secretaria Especial de Cultura do governo Bolsonaro nesta sexta-feira (05/03).



Fonte: rondoniaovivo