Deputado Cirone Deiró agradece governador Marcos Rocha por levar obras para Cacoal e Espigão

O deputado Cirone Deiró usou a tribuna da Assembleia Legislativa para agradecer ao governador Marcos Rocha por levar obras e benefícios para Cacoal e Espigão do Oeste, ressaltando o trabalho municipalista da gestão de Rocha, que tem atuado em parceria com os municípios.

“Expressar a nossa alegria de termos recebido o governador Marcos Rocha, acompanhado de seu secretariado, em Cacoal e Espigão do Oeste. Em Cacoal, com a presença de colegas parlamentares, o Tchau Poeira, foi lançado, garantindo 12 km de asfalto novo e mais 8km de recapeamento, incluindo o distrito de Riozinho”, detsacou.

Cirone disse que “agradeço por levar esse benefício, trazendo mais qualidade de vida aos moradores. O nosso reconhecimento pelo trabalho do governador, que economizou, cancelou contratos, e reuniu recursos próprios para tornar realidade esse grande pacotes de obras no Estado”.

Cacoal recebeu ainda o programa Governo na Cidade, revitalização das praça da prefeitura e do distrito de Riozinho, além do Campo do Vilage e a Praça do Bosque. “Obrigado por investir em nosso município, em nosso Estado”, reconheceu.

Espigão do Oeste

Cirone Deiró relatou que um pedido antigo, a Estrada do Calcário, em Espigão do Oeste, numa extensão de 50km, começa a tomar forma. “Foi assinada a ordem de serviço para a execução de 10km na última sexta-feira. Vai beneficiar a todos os produtores, facilitando o escoamento do calcário para todos os municípios”.

RO-383

Cirone aproveitou para solicitar do governador a pavimentação da RO-383, a chamada Linha E, “que as pessoas abriram há 50 anos, de cacaio nas costas. Por lá, passam caminhões, passa muita produção. Fica o nosso pedido para que o DER faça o projeto e que possa atender o asfalto na RO-383”.

Segundo Deiró, “governador, o senhor tem feito muito pelo Estado. Olhe com carinho para a Linha E, por lá passa uma fatia importante da nossa produção. Essa é a nossa solicitação ao governador e a sua equipe”.

Ao final, ele fez ainda uma saudação ao deputado Saulo Moreira (MDB), que foi empossado na segunda-feira (13), desejando sucesso em seu novo mandato e que possa atuar em defesa da população de Rondônia, como tem feito ao longo de sua trajetória política.

“Também quero registrar o meu reconhecimento a Edson Martins, um homem sincero e honesto, atuando por quatro mandatos nesta Casa e com mais dois de prefeito de Urupá. Desejo muito sucesso e êxito em sua vida”, finalizou.

Via Eranildo Costa Luna