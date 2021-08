Deputado Coronel Chrisóstomo se reúne com representante do SINGEPERON para tratar do Plano de Cargos e Salários da categoria

Porto Velho, RO – O Deputado Coronel Chrisóstomo (PSL), se reuniu na última quinta-feira (26), com o representante do Sindicato dos Policiais Penais e Agentes de Segurança Socioeducativos do Estado de Rondônia – SINGEPERON, Gleuber Luiz Pantoja Lyra, para tratar do Plano de Cargos e Salários e demais demandas necessárias para melhoria profissional da categoria.

“Recebi em meu Gabinete, em Porto Velho, o Representante do Sistema Socioeducativo (SINGEPERON), o Sr. Gleuber Luiz Pantoja Lyra, e me comprometi em lutar por mais essa categoria que busca junto ao Governo do estado de Rondônia, melhorias no Plano de Cargos e Salários. Conte comigo Presidente Dahiane Gomes”, afirmou o parlamentar.

“Minha luta sempre foi e sempre será em prol do povo de Rondônia”, concluíu Crisóstomo.

Via rondoniadinamica