Deputado destina R$ 60 mil para entidade que cuida de dependentes químicos, em Jaru

O deputado Edson Martins destinou um recurso no valor de R$ 60 mil para aquisição de um veículo pick-up para atender a Associação de Assistência e Recuperação de Vítimas do Álcool e das Drogas Resgate de Vidas do município de Jaru.

O pedido do recurso partiu do coordenador e administrador da associação, pastor Amarildo Alves, e o valor já está na conta da associação para aquisição do veículo. “Com esse veículo podemos buscar os materiais recicláveis e transportar os moveis e artesanatos que são feitos pelos internos em recuperação na associação”, destacou Amarildo Alves.

Edson Martins destacou que a entidade Resgate Vidas tem fornecido auxílio e reinserido, na sociedade, centenas de pessoas desamparadas por conta de vícios, seja em álcool ou em drogas ilícitas.

“A associação Resgate vidas tem desenvolvido um lindo trabalho no município, utilizando material reciclável para confeccionar móveis e artesanatos, creio que esse veículo será muito bem utilizado para atender a demanda da associação”, destacou Edson Martins.

Texto e foto: Assessoria