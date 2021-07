Deputado Dr. Neidson defende famílias prejudicadas com a criação do Parque Ilha das Flores em Porto Rolim

O deputado Dr. Neidson (PMN) é coautor do Projeto de Lei nº 104/2021, de autoria do deputado Jean de Oliveira (MDB) que revoga os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 1.089, de 20 de maio de 2021, que altera os limites da Reserva Extrativista Jaci-Paraná e do Parque Estadual de Guajará-Mirim e cria o Parque Estadual Ilha das Flores, em Porto Rolim, dentre outros parques e reservas.

A medida revogatória, de acordo com o PL nº 104, versa sobre a criação e os limites do Parque Ilha das Flores, uma vez que a população local não foi ouvida, assim como, não foram realizados qualquer espécie de estudo econômico-social com interesse em verificar a viabilidade social da criação do Parque Estadual Ilha das Flores.

“Eu estive lá e o que de fato acontece é que, após a criação desse Parque, a população que ali vivia e se mantinha através do turismo, da pesca, da caça e da agropecuária, ficou desassistida, sem a principal fonte do seu sustento familiar, e nós, enquanto uma Casa de Leis e representantes do povo, não podemos permitir. Sendo assim, revogando esses dois artigos, mantém-se como estava anteriormente e com isso, ajudamos os moradores a manterem sua economia com o turismo e com suas atividades, amenizando o sofrimento dessas famílias”, declarou Dr. Neidson.

