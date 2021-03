Deputado Estadual Laerte Gomes anuncia liberação de R$ 800 mil para infraestrutura rural de Nova União

Dentre os vários assuntos tratados na reunião, o deputado anunciou a destinação de recursos na ordem R$ 800 mil para investimentos no setor produtivo do município

No seu gabinete regional, em Ji-Paraná, o deputado Laerte Gomes (PSDB) recebeu a visita do prefeito de Nova União, João Levi (PSDB), do presidente da Câmara Municipal, vereador, Neto Serrano (PSD) e do vereador, Dida Oliveira (PSD).

Dentre os vários assuntos tratados na reunião, o deputado anunciou a destinação de recursos na ordem R$ 800 mil para investimentos no setor produtivo do município.

“Recursos estes que já foram empenhados e conveniados. Nos próximos dias, o valor já deverá estar nos cofres da prefeitura”, afirmou o deputado.

Segundo Laerte Gomes, a verba será investida na infraestrutura rural de Nova União para impulsionar e dar melhores condições aos produtores da região.

“Acreditamos que uma agricultura forte, alavanca a economia, gerando emprego e renda para o município”, enfatizou o parlamentar.

“E nós, só temos a agradecer ao deputado por esta grande parceria e que tanto contribuirá com o desenvolvimento de Nova União, em especial, nossa zona rural”, concluiu o prefeito João Levi.

Fonte: ALE-RO