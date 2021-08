Deputado Estadual Laerte Gomes cobra adequação para continuidade de obras de saneamento em Ji-Paraná

O deputado Laerte Gomes (PSDB), na sessão ordinária desta terça-feira (10), destacou sua preocupação com a maior obra existente em Rondônia, o esgotamento sanitário de Ji-Paraná, que não avança. Ele lembrou que a empresa já se retirou do município. De acordo com o parlamentar, aparentemente falta gestão e mais energia em quem comanda o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para promover as adequações necessárias no projeto.

“O que tenho conversado com o DER não bate com o que a empresa contratada nos diz. Esse pessoal que está no PAC há anos não faz os ajustes. A empresa está prestes a abandonar essa obra, e se isso acontecer o Estado não consegue licitar novamente, porque o valor não é mais suficiente”, destacou o deputado Laerte Gomes.

O parlamentar lembrou que o projeto é antigo, de 2009, e precisa ser readequado, mas é necessário comando e determinação para que isso aconteça. Laerte Gomes explicou a necessidade de mudar todo o comando do PAC em Porto Velho.

“Essa obra é fundamental para Ji-Paraná. Quem conhece obras de saneamento básico sabe que isso faz a transformação em uma cidade, em todos os níveis. Quando eu era prefeito de Alvorada executei a obra de saneamento, que atende 95% da cidade”, adiantou o deputado Laerte Gomes.

O parlamentar destacou que neste ano não houve um dia sequer de obra de saneamento em Ji-Paraná, fruto de um projeto feito de forma errada, que precisa ser adequado.

“Não podemos permitir que essa obra não se concretize. São mais de R$ 150 milhões em investimentos que podem ser aplicados na nossa cidade. O que disseram o diretor do DER e o chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves, é que serão feitas as adequações. O Estado não pode perder a maior obra em execução em Rondônia. Espero que isso se concretize, porque é muito ruim perder uma obra desse porte, algo de interesse coletivo”, finalizou o deputado Laerte Gomes.

Via ALE-RO