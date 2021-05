Deputado Ezequiel Neiva anuncia liberação de R$ 150 mil para compra de medicamentos e testes rápidos para Cerejeiras

O deputado Ezequiel Neiva (PTB) anunciou nesta quarta-feira (12), a liberação de uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil ao município de Cerejeiras, para a compra de medicamentos e testes rápidos, visando o enfrentamento à Covid-19 na cidade.

O anuncio foi realizado ao secretário de Saúde de Cerejeiras, Ederson Lopes, em reunião que contou com a presença dos vereadores Marcão da Rádio (MDB) e Dione Ribeiro (DEM), responsáveis pelo pedido junto com vereador Zeca Rolista (PTB), que não pôde comparecer à reunião.

Neiva afirmou que o recurso irá se somar aos esforços de ação do Governo de Rondônia em parceria com a prefeita de Cerejeiras, Lisete Marth (PV), junto com um grupo de empresários da cidade, para conter os avanços da Covid-19 no município. “Recentemente Cerejeiras passou por um surto de contaminações, com mortes quase todos os dias. Esse recurso é essencial para intensificarmos o combate ao Coronavírus”, afirmou o parlamentar.

O secretário de Saúde agradeceu ao deputado Ezequiel Neiva pela destinação do recurso. “Esse investimento nos oferecerá condições para fazermos mais uma ação de saúde e prevenção, em especial à Covid-19”, atentou o Ederson Lopes.

Via ALE-RO