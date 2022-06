Deputado Ezequiel Neiva inspeciona asfaltamento da Rodovia do Boi acompanhado do governador Marcos Rocha

Deputado Ezequiel Neiva inspeciona asfaltamento da Rodovia do Boi acompanhado do governador Marcos Rocha A rodovia tem 180 km de extensão, ligando o município de Corumbiara, no Sul do Estado, a Parecis, na região da Zona da Mata

A rodovia tem 180 km de extensão, ligando o município de Corumbiara, no Sul do Estado, a Parecis, na região da Zona da Mata

Um dos responsáveis direto pelo projeto de pavimentação da RO-370, a Rodovia do Boi, o deputado Ezequiel Neiva realizou, junto com o governador coronel Marcos Rocha, vistoria na obra que é o maior projeto de asfaltamento da história do Governo de Rondônia, tanto em extensão (84 km) quanto em investimento (R$ 193 milhões).

Ezequiel Neiva explica que a Rodovia do Boi tem 180 km de extensão, ligando o município de Corumbiara, no Sul do Estado, a Parecis, na região da Zona da Mata. O projeto inicial do Governo contemplará 84 km dessa extensão. O trecho que está sendo pavimentado começa em Corumbiara, passando pelo distrito de vitória da União até o local conhecido como Trevo da Pedra, um entroncamento para seguir sentido a Parecis ou para o município de Chupinguaia.

Quando fui diretor do DER contratamos o projeto de engenharia. “A empresa iniciou a obra, mas abandonou o projeto. Sabendo da importância desse asfalto o governador assumiu a responsabilidade e contratou outras empresas que estão trabalhando em 84 km da rodovia”, ressaltou Ezequiel Neiva.

O governador Marcos Rocha afirmou que o asfaltamento da Rodovia do Boi é essencial para o desenvolvimento de Rondônia. Disse que a estrada é responsável pelo escoamento de grande parte da produção agropecuária do Sul do Estado.

Marcos Rocha disse ainda que o projeto de asfaltamento da Rodovia do Boi foi tratado como prioridade pelo Governo. “Sabemos o quanto essa estrada é importante para Rondônia. É a realização um sonho, em especial para o Cone Sul do Estado”, completou o governador.

