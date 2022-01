Deputado Ezequiel Neiva libera quase R$ 800 mil para a compra de 17 parquinhos playgrounds ao município de Vilhena

Mais uma emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva é liberada para o município de Vilhena. O recurso, no valor de R$ 756 mil, já está na conta da prefeitura para a aquisição de 17 parquinhos, tipo playground, que serão instalados em diversos pontos do município.

Ezequiel Neiva afirma que o objetivo é atender todas as praças de Vilhena. “A prefeitura identificou 17 locais que serem atendidas. Atenderemos bairros na região central e também os mais afastados, que tanto precisam de benefícios”, observou o parlamentar ao frisar que os parquinhos foram solicitados pela vereadora Clerida Alves.

O deputado destaca que os parquinhos atenderão milhares de crianças que, em muitos bairros não têm nenhuma opção de diversão. “Os playgrounds são de excelente qualidade, com balanços, escorregadores, tobogã entre outros atrativos. Já instalamos dois em Cerejeiras, há um ano e meio. Estão em perfeitas condições”, afirmou Ezequiel Neiva.

Pontos de instalação dos playgrounds

1 – Praça Padre Ângelo Spadari – Setor 01

2 – Praça Nossa Senhora Apareceida – Setor 03

3 – Praça Setor 19

4- Praça Residencial Cidade Verde II

5 – Praça Marcos Freire – Setor 07-A

6 – Praça Jardim Social – Setor 33

7- Praça Genival Nunes – Setor 04

8 – Praça do Geraldão – Setor 08-A

9 – Praça Jardim das Acácias – Setor 53

10 – Praça Orleans – Setor 80

11 – Praça Parque Marechal Rondon – Setor 12

12 – Praça Residencial Alvorada – Setor 80

13 – Residencial União – Setor 116

14 – Praça BNH – Setor 40

15 – Praça Setor 23

16 – Praça K – Setor 33

17 – Praça Aripuanã – Setor 41

Texto e foto: Assessoria