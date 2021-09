Deputado Federal Cel Chrisóstomo é indicado pela 3º vez consecutiva ao prêmio Congresso em Foco

O prêmio “Congresso em Foco” publicou a lista oficial dos deputados e senadores indicados para concorrer à 14ª edição do prêmio que é considerado o “Oscar” da política nacional.

Da extensa lista, destaque para os representantes rondonienses que vão disputar como os melhores da Câmara e do Senado em 2021. A votação na internet começa no próximo dia 1º e vai até 30 de setembro.

Os vencedores serão conhecidos em cerimônia no dia 21 de outubro. Neste ano, estarão além dos melhores da Câmara e do Senado outras três categorias especiais: “Defesa da Educação” e “Clima e Sustentabilidade” e “Mulheres na Política”.

“A lista foi definida com base em critérios técnicos, como posição em votações, proposições legislativas apresentadas, discursos e participação em comissões temáticas”, informa o portal.

Em Rondônia, entre os três senadores apenas Marcos Rogério (DEM) foi indicado para concorrer ao prêmio. Já da Câmara receberam o aval: Coronel Chrisóstomo (PSL), Expedito Netto (PSD), Léo Moraes (PODEMOS), Lúcio Mosquini (MDB), Mariana Carvalho (PSDB) e Silvia Cristina (PDT).



Os parlamentares considerados aptos àqueles que não são investigados por suspeita de práticas criminosas, nem respondem a ações penais ou de improbidade administrativa.

Dentre esses, vale destacar o Deputado que representa e que sempre defendeu o Presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), sendo Vice-líder do PSL na Câmara Federal e recentemente eleito Vice-Presidente da Comissão de Meio Ambiente.

O Deputado Chrisóstomo é Coronel de Carreira do Exército Brasileiro e nunca assumiu um cargo eletivo, foi eleito em 2018 e sempre defendeu e votou a favor das propostas do governo federal, o qual defende com unhas e dentes desde que assumiu a cadeira federal em Brasília.

Sempre falando de forma clara e audível, ele se destaca também com a destinação na ordem de R$ 134 Milhões em emendas parlamentares para os 52 municípios de Rondônia, 100% das cidades do estado já receberam emendas deste deputado.

“É um orgulho para mim participar pela terceira vez consecutiva deste Prêmio, mas meu objetivo principal foi e sempre será o bem-estar do meu povo de Rondônia, o que trabalho dia e noite para ajudar a todos do meu estado”, frisou o deputado Chrisóstomo.

Sendo assim, ficou fora da disputa Acir Gurgacz (PDT), Confúcio Moura (MDB), Mauro Nazif (PSB) e Jaqueline Cassol (PP).

De acordo com as regras do prêmio, os deputados e senadores excluídos poderão daqui alguns dias, reivindicar a lista preliminar, apresentando provas documentais, a inclusão de seus nomes.

Via assessoria