Deputado Federal Chrisóstomo em entrevista a emissora de Rádio Parecis fala sobre a obra de reconstrução da BR-319

Porto Velho, RO – Em entrevista a Rádio Parecis, na última segunda-feira (23), o Deputado Federal Chrisóstomo (PSL), tratou de vários assuntos importantes para o desenvolvimento do Estado de Rondônia, entre eles, o envio de emendas destinadas para capital e demais municipios do Estado, recursos que já estão sendo aplicados nas áreas da saúde, educação, infraestrutura. O parlamentar também destacou o início das obras de reconstrução da BR-319, de grande importância para o desenvolvimento da região Norte.

“Estive a pouco na Rádio Parecis, no programa “Papo de Redação”, com o entrevistador e jornalista Sérgio Pires. Falamos sobre diversos assuntos, mas vale destacar sobre a reconstrução da BR-319 e a minha parceria com o Presidente Jair Messias Bolsonaro para ajudar o povo de Rondônia, com emendas na Capital e em todos os municípios do meu estado. Povo de Rondônia, contem comigo”, ressaltou Chrisóstomo.

Via rondoniadinamica