Deputado federal Coronel Chrisósotomo se reúne com superintendente do DNIT em Rondônia para tratar de obra recuperação da BR-429 Chrisósotomo solicitou que o DNIT, desse prioridade na recuperação da importante rodovia, que dá acesso aos municípios de Alvorada do Oeste, São Miguel do Guaporé e Seringueiras