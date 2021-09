Deputado federal coronel Chrisóstomo anuncia recurso de R$ 350 mil para conclusão de creche municipal

Espigão do D’Oste, RO – O Deputado federal coronel Chrisósotomo (PSL), em visita a Espigão do Oeste, na última semana, anunciou o envio de recurso na ordem de de R$ 350 mil para conclusão da obra da creche municipal que está em fase de acabamento. O parlamentar garantiu que em breve o valor estará disponivel para a conclusão da obra, de extrema inportância para as famílias do município.

“Visitei a construção de uma Creche em Espigão do Oeste, que a meses está para ser concluída, e na ocasião liguei para o ministro em Brasília que de pronto atendimento vai liberar o restante no total de R$ 350 mil, para a conclusão desta obra que será muito importante para as famílias de Espigão”, garantiu o parlamentar.

Via rondoniadinamica