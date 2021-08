Deputado Federal Coronel Chrisóstomo destina recursos para construção de escola de ensino infantil e fundamental no bairro Novo

Porto Velho, RO – O Deputado Federal Coronel Chrisóstomo destinou recursos por meio de emenda parlamentar para construção de escola ensino infantil e fundamental no bairro Novo. Ma última quinta-feira (12), parlamentar esteve visitando a área onde será executada a obra, juntamente com uma equipe da prefeitura da Capital e reafirmou que que os recursos destinados para a construção da obra, foi um pedido do prefeito Hildon Chaves e um compromisso de campanha que esta sendo realizado em parceria.

“Cumprindo compromisso de campanha, o Bairro novo ganhará uma escola de 12 Salas para o ensino infantil e fundamental”, afirmou Chrisóstomo.

“Fui ver a localização pessoalmente com a Secretaria de educação Glaucia Nogueira, Secretário adjunto de educação Basílio e o Secretário Edemir de regularização fundiária, a pedido do Prefeito Hildon Chaves não medi esforços em repassar recursos no valor R$ 600.000,00 para o início da obra e direcionarei mais Dois MILHÕES para a finalização desta Construção”, conclúiu o deputado.

Via rondoniadinamica