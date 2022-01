Deputado Federal Coronel Chrisóstomo participa de troca de comando do Hospital Militar de Guarnição de Porto Velho O parlamentar desejou sucesso ao Coronel médico Sergio Ricardo Lobo, que assumiu a direção do Hospital, no lugar do coronel médico Hailton Casara

Porto Velho;RO – O Deputado Federal por Rondônia, Coronel Chrisóstomo participou nesta sexta-feira (21), da solenidade de troca de comando do Hospital Militar de Guarnição de Porto Velho. O parlamentar desejou sucesso ao Coronel médico Sergio Ricardo Lobo, que assumiu a direção do Hospital, no lugar do coronel médico Hailton Casara.

“Estive presente na troca de comando do nosso hospital militar de Guarnições, cuja história se confunde com a implantação do 5° BEC desde 1966. Congratulo-me com o Coronel médico Sergio Ricardo LOBO, que assume a nova missão é desejo sucesso ao coronel médico Hailton Casara, que venceu mais uma importante etapa da vida militar do nosso Brasil e cujo patrono é o Marechal Duque de Caxias. Selva”, ressaltou Chrisóstomo.

