Deputado Federal Coronel Chrisóstomo se reúne com diretor do Instituto Federal de Rondônia para discutir demandas

Já encaminhei quase 800 mil reais ao município para gastos com a saúde e para aquisição de uma ambulância que será entregue ao município em breve.

Colorado do Oeste;RO – O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL), na última quinta-feira (29), se reuniu com diretor do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), Marcos Aurélio Macedo e com o Sargento Nardoni, coordenador do Tiro de Guerra no município, quando na oportunidade, o parlamentar ouviu as solicitações e demandas necessárias para atender a população, por meios de emendas parlamantares.

Chrisóstomo, que já encaminhou recursos na ordem de R$ 800, destinados para sererm aplicados na área de Saúde, garantiu que em breve, a população de Colorado terá boas notícias em relação a mais investimentos para o município por meio suas emendas parlamentares.

“Agora pela manhã me reuni com o Diretor do Instituto Federal de Rondônia de Colorado do Oeste, Diretor Marcos Aurélio Macedo e com o Sargento Nardoni coordenador do Tiro de Guerra de Colorado do Oeste, onde pude ouvir suas demandas e em breve teremos boas notícias referente às suas solicitações”, afirmou coronel Cheisóstomo.

“Já encaminhei quase 800 mil reais ao município para gastos com a saúde e para aquisição de uma ambulância que será entregue ao município em breve”, garantiu o deputado.

“Estive com o Vice prefeito José Carlos e vários vereadores, aqui agradecer a todos em nome do presidente Ivanildo (PSL) e dos vereadores Elói e Marcão, um encontro produtivo ouvimos o presidente do Sindicato Rural Jair Gold e a simpatia da assessora de imprensa Layza ,agradeço a todos pela recepção”, agradeceu o parlamentar.

