Deputado Federal Coronel Chrisóstomo se reúne com prefeito e vereadores de São Francisco e anuncia recursos de R$ 1 milhão em emendas

São Francisco, RO – O deputado Federal Coronel Chrisóstomo (PSL), se reuniu na última segunda-feira (26), com o prefeito, secretários municipais e vereadores do município de São Francisco, quando na oportunidade foram discutidas as demandas necessárias e melhorias em benefício da população local.

O encontro do parlamentar com os representantes municipais também serviu para planejar a destinação de recursos na ordem de R$ 1 milhão, já enviados pelo deputado federal, para serem aplicados em diversas áreas.

“Foi muito bom ser recebido pelo prefeito Tinoco, onde conversamos sobre o que podemos fazer para ajudar o povo de São Francisco. Também nos reunimos com secretários e vereadores, onde ouvimos as novas demandas, as quais vamos ajudar ainda mais a cidade com minhas emendas, pois já destinamos quase R$ 1 Milhão para cidade”, ressaltou Chrisósotomo

Via Rondoniadinamica.com