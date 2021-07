Deputado Federal Coronel Chrisóstomo se reúne com prefeito e vereadores para discutir destinação de emendas para Candeias do Jamari

Deputado Federal Coronel Chrisóstomo se reúne com prefeito e vereadores para discutir destinação de emendas para Candeias do Jamari Chrisóstomo garantiu o envio de emendas para serem aplicadas em melhorias no município

Nesta quarta-feira (21), o deputado federal Coronel Chrisóstomo reuniu-se com prefeito e vereadores para discutir destinação de emendas para o município de Candeias do Jamari. O parlamentar ouviu todas as demandas e garantiu o envio de emendas para serem aplicadas em melhorias no município.

“Na manhã de quarta-feira (21), estive me reunindo com o Prefeito do município de Candeia do Jamari Walteir Queiroz, onde podemos apresentar nosso trabalho de envio de emendas, além de ouvir os vereadores Saldanha, Zilmar e também o Sr. Claudinei Feitosa, representante da Associação Comercial de Candeias do Jamari”, afirmou o deputado.

“Meu trabalho tem sido focado nos 52 municípios e distritos de Rondônia, com ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população do meu amado estado. Contem comigo”, concluiu o parlamentar.

Via Nahoraonline