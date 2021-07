Deputado Federal Coronel Chrisóstomo se reúne com prefeito Eduardo Japonês para tratar demandas e emendas enviadas ao município

Vilhena, RO – O deputado Federal Coronel Chrisóstomo (PSL), se reuniu na data de hoje (28), com prefeito Eduardo Japonês e equipe, para tratar demandas e emendas enviadas para Vilhena, município localizado na região Sul de Rondônia. O parlamantar que já encaminhou mais de R$ 6 milhões por meio de emendas, que já estão sendo aplicados em diversas áreas, garantiu o envio de mais recursos para a maior cidade do Cone Sul do Estado.

Durante o encontro, Crisóstomo também vistoriou as obras de reforma do complexo poliesportivo de Vilhena, executada por meio de recursos no valor de R$ 1,2 milhoes,que foram destinados pelo deputado.

“Agora pela manhã estou aqui com o prefeito Eduardo Japonês e sua equipe, onde tratamos das demandas e das emendas enviadas por mim ao município. Já foi encaminhado mais de 6 milhões de reais e vem mais, aproveitando a oportunidade fui ao Ginásio Poliesportivo Jorge Teixeira de Oliveira no qual encaminhei 1 milhão e 200 mil reais para uma reforma total de complexo esportivo tão relevante para o município. Vilhena tem Deputado Federal, Contem comigo”, afirmou Coronel Chrisóstomo.

Via Rondoniadinamica