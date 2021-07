Deputado Federal Coronel Chrisóstomo tem se mostrado um leal soldado em pleno campo de batalha ao lado de Bolsonaro

Com a eleição do Presidente Bolsonaro em 2018, muitos embarcaram na onda e conseguiram se eleger, mas não demorou muito para virarem a casaca e se posicionarem contra o Governo. Já alguns estão ficando em cima do muro e não se posicionam a favor do Presidente Bolsonaro em meio ao bombardeio de assuntos polêmicos ou votações importantes

O Deputado Federal Coronel Chrisóstomo tem se mostrado um verdadeiro soldado em pleno campo de batalha, com apoio e dedicação em 100% ao Presidente Bolsonaro, e não tem amarelado, mesmo sob ataques. Esse posicionamento tem trazido aliados, mas também levantado inimigos políticos que são contra a reeleição de Bolsonaro

Fontes revelam que em alguns lugares e municípios de Rondônia o Deputado tem sofrido retaliação política e não seria uma pessoa bem quista, mas isso não tem tirado o sono do parlamentar, e muito ao contrário pela maneira que tem intensificado a visita nestas localidades e arregimentando aliados de Bolsonaro em seu pelotão.

Na capital Porto Velho, Chrisóstomo em breve irá inaugurar um escritório de apoio com uma enorme fachada destacando Bolsonaro e seu apoio incondicional ao Presidente da República. Neste final de semana, ao ser questionado se Bolsonaro estaria perdendo apoio, o Deputado deu uma resposta incisiva:

“Estou com Bolsonaro, e quem ama sua pátria está com o Presidente. Está chegando a hora de separar os meninos dos homens. Só os verdadeiros aliados vão ficar com o Presidente tendo como único interesse o bem desta nação. Jovens que amam sua pátria estão com Bolsonaro. As mulheres que amam suas famílias e sua pátria estão com Bolsonaro. Estamos unidos pelo bem do nosso Estado e do País”, afirmou Coronel Chrisóstomo.

Via Assessoria parlamentar