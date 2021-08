Deputado federal Coronel Chrisóstomo verifica equipamentos direcionados ao quartel da Marinha de Porto Velho por meio de emendas

Porto Velho, RO – O Deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL), na última quarta-feira (11), esteve na sede do quartel da Marinha do Brasil de Porto Velho e, acompanhado do Comandante Capitão Marcelo de Souza Barbosa, vistoriou os motores adquiridos pela Marinha, por meio de recursos direcionados pelo parlamentar. Os equipamentos serão utizados de imediato, nas embarcações, segundo foi informado pelo comandante da Marinha na Capital ao deputado.

“Estive na sede do quartel da Marinha do Brasil com o Comandante Capitão Marcelo de Souza Barbosa, vim verificar pessoalmente os motores adquiridos com recurso que eu direcionei para o quartel em Porto Velho onde fui informado que o uso dos mesmo serão imediatos nas embarcações”, relatou Chrisóstomo.

“Recebi os agradecimentos e informei que continuo ao inteiro dispor para atender a nossa Marinha do Brasil e ao povo de Rondônia”, conclúiu o parlamentar.

Via rondoniadinamica