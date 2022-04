Deputado Ismael Crispin e vereadores de São Miguel do Guaporé pedem atenção da Energisa no fornecimento de energia do setor Primavera

O deputado Ismael Crispin (PSB) e o vereadores de São Miguel do Guaporé, o presidente da Câmara, Alemão e o Genivaldo Martins, e o chefe de gabinete, Luiz Gonçalves, estiveram na Energisa com o assessor de relações institucionais, Juscelino do Amaral e o gerente administrativo, Fernando Tupan para pedir em prol dos empreendedores e produtores do setor Primavera.

“A parceria com os vereadores está sendo fundamental para atender as reais necessidades do nosso município. Temos muitas famílias empreendedoras e produtoras no setor Primavera e precisamos dar condições de vida e de trabalho para todas elas. Os gestores da Energisa, fizeram o compromisso de instalar 140 portes com extensor de rede, para atender ao pleito de todos”, finalizou.

Texto e foto: Assessoria