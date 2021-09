Deputado Jair Montes agradece ao DER por atender o pedido de melhorias na RO-010 na região da Zona da Mata

O Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), tem realizado a recuperação e manutenção da Rodovia 010, na região da Zona da Mata. O serviço tem sido realizado nos trechos entre Rolim de Moura e Novo Horizonte do Oeste com terraplenagem e aplicação de nova capa asfáltica em Cbuq que tem uma espessura de cinco centímetros aumentado a durabilidade do serviço, de acordo com as informações do DER. O serviço também é realizado no trecho que fica entre Nova Estrela, distrito de Rolim de Moura, até o município Pimenta Bueno. E no trecho da RO-010 de Migrantinópolis (distrito de Novo Horizonte do Oeste) ao município de Nova Brasilândia d’Oeste.

O deputado estadual Jair Montes (Avante) evidenciou através da indicação 2965/2021 a necessidade de atender essa demanda buscando melhorias e segurança para os moradores e caminhoneiros que trafegam pela Rodovia Estadual 010 que liga o Município de Pimenta Bueno aos Municípios da Zona da Mata.

“ Obrigado ao Governador Marcos Rocha que através do DER deu o start para realização do serviço socorrendo assim todos que transitam por esses trechos e estavam sofrendo e correndo riscos principalmente nesse período chuvoso que se inicia em estradas em péssimas condições. Esse sem dúvida é um trabalho importante. ”

Via Assessoria