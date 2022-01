Deputado Jair Montes fiscaliza aplicação de R$ 1,7 milhão de emenda para recuperação de estradas em Nova Mamoré

O deputado estadual Jair Montes (Avante) fiscalizou o andamento de obras de manutenção em ramais e estradas vicinais no município Nova Mamoré, realizadas com recursos destinados por ele através de uma Emenda Parlamentar na ordem de R$ 1,7 milhões.

A visita ao município aconteceu no dia 28 de dezembro, o pacote está sendo executado pela prefeitura do município e contempla as linhas 21,23,25 e 27 que são as maiores linhas do município.

“Importante frisar que elas nunca foram recuperadas em sua totalidade, isso está sendo feito pela primeira vez. A obra inclui a colocação de tubos , patrolamento, encasacalhamento, alargamento entre outros serviços que vão viabilizar o acesso de produtores de leite e gado da região e outros produtos do agronegócio ao resto do Estado. E assegurar assim condições mínimas de trafegabilidade no município” destacou o parlamentar que visitou as linhas.

Na ocasião Jair Montes cobrou do Departamento de Estradas E Rodagens (DER/RO) a recuperação da linha D do distrito de Nova Dimensão a Nova Mamoré.

O pedido foi atendido e o DER iniciou a recuperação da linha no dia 5.

Texto e foto: Assessoria