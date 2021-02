Deputado Jair Montes pede que Seduc contrate vigilantes em caráter de urgência

O deputado estadual Jair Montes (Avante) formalizou um pedido para que a Seduc contrate vigilância privada em caráter de urgência também no período da noite durante a semana inclusive sábados, domingos e feriados em modalidade SDF para todas as escolas da rede pública estadual com ocorrências de arrombamentos e furtos. O parlamentar tratou pessoalmente da indicação feita ao Governo do Estado, com o titular da Secretaria de Estado de Educação de Rondônia, Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu.

A Seduc já atendeu um pedido anterior do deputado para retorno imediato dos postos de vigilância com a abertura do processo administrativo de contratação em caráter de urgência por meio de chamamento público com o objetivo de sanar o problema de arrombamentos, furtos, depredações ocorridas neste período de suspensão de atividades escolares em determinação sanitária decorrente da pandemia do covid-19.

Jair Montes, agradeceu a compreensão do secretário e por já ter retornado com a vigilância em algumas escolas. “Uma vez que a falta de segurança generalizada chega até as Escolas por meio de ações de vandalismo, depredação e furtos de equipamentos, noticiadas diariamente, bem como das estatísticas policiais. Tais crimes praticados contra o patrimônio público, em especial, das Escolas da rede estadual que estão desguarnecidas de vigilância patrimonial, requer do poder público, atenção e implementação de políticas públicas de prevenção e repressão à violência no âmbito escolar.”

Diante do cenário colocado, o deputado também enfatizou a preocupação em decorrência do desemprego de pais e mães de família que trabalham como vigilantes e que recebe diariamente relatos sobre isso.

O vereador Paulo Tico (Avante) que também representa o Sindicato dos Vigilantes do Estado de Rondônia (Sintesv) esteve na reunião levando a pauta de necessidade de se ampliar as vagas para segurança privada.

Assessoria