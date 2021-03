Deputado Jair Montes recebe demandas dos servidores públicos legislativos

O deputado estadual e 1º secretário Jair Montes (Avante) recebeu em seu gabinete na manhã desta quarta-feira (17) o coordenador do Sindicato dos Servidores Públicos dos Poderes Legislativos do Estado de Rondônia (Sindler), Mirim Luiz de Brito. Ele apresentou as demandas da categoria e juntos discutiram também sobre o desafio do servidor público no contexto atual de como servir a sociedade e ao bem comum no cenário de pandemia.

“Como primeiro secretário tenho atuado com comprometimento com o servidor público que nesse momento enfrenta diversos desafios nas esferas éticas, políticas, técnicas, entre outras”, afirmou o parlamentar.

Via assessoria