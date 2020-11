Deputado Jair Montes se reune com pais de crianças com Anemia Falciforme para saber como está sendo o atendimento após instalação de uma sala na Fhemeron para o tratamento

Na manhã desta quarta-feira (25) o deputado estadual Jair Montes esteve reunido com alguns pais de crianças com Anemia Falciforme. Os pais recorreram ao deputado há cerca de um mês para que ele intercedesse junto a Secretaria Estadual de Saúde (Sesau) para que um local adequado fosse providenciado para o atendimento das crianças.

Jair Montes agiu rapidamente pois à vida dessas crianças estava em risco e conseguiu que fosse estruturado na Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Rondônia (Fhemeron) uma sala para atendimento e tratamento aos portadores de anemia falciforme que já está em funcionamento.

“ As doze crianças que necessitam da troca sanguínea regular já estão sendo atendidas na Fhemeron, agradeço ao Governador,Marcos Rocha, e ao secretário de estado da Saúde, que atenderam meu pedido. Esse tratamento é fundamental para qualidade de vida dessas crianças. E agora faremos uma nova reunião para que haja ampliação desse atendimento.”

O filho de 7 anos de Ivanir Alves de Souza é uma das crianças que realiza o tratamento. Ela agradeceu ao deputado e a medica da Fhemeron que tem dado toda atenção ao reestabelecimento do serviço.

“ Foi muito dificil receber o diagnóstico. A partir do oitavo mês ele começou a ter crises. Aos 4 anos ele iniciou o tratamento de troca sanguínea que garante mais qualidade de vida pra ele. Porém não havia um local fixo e adequado. E por isso recorremos ao deputado para nos ajudar nessa causa.”

Eduardo Teixeira, servidor público, pai do Arthur que tem 4 anos explicou a importância de realizar o procedimento.

“ Descobrimos no teste do pezinho que ele tinha a patologia e desde então fazemos todo acompanhamento. O procedimento consiste em retirar uma parte do sangue e em seguida ele recebe um novo sangue. Antes desse procedimento o meu filho tinha crises fortes, dores nos ossos, infecção. Ele realiza a troca de 30 em 30 dias. A não realização do procedimento pode levar a criança com Anemia Falciforme a um Acidente Vascular Cerebral (AVC).”

Via assessoria