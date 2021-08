Deputado Jean Oliveira pede instalação de CPI para apurar rombos na saúde pública de Rondônia

Em um discurso forte e dirigido à Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), o Deputado Estadual Jean de Oliveira (MDB), vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa, solicitou providências do legislativo rondoniense para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o que chamou de rombo da saúde pública de Rondônia.

“Eu não posso me furtar a falar o que está engasgado em mim e em toda a população de Rondônia com relação à saúde de Rondônia. Nós estamos vivendo o caos. Nós vamos ter problemas graves por falta de atendimento básico. O ‘feijão com arroz’ não está sendo oferecido pela Sesau. Nós paramos no tempo, os nossos cidadãos de Rondônia não estão morrendo só de saúde. Estão morrendo também por falta de atendimento desta secretaria”, disse o deputado.

Jean disse estar cansado de convocar o secretário Fernando Máximo para dar explicações aos deputados e que é chegada a hora da Assembleia Legislativa se posicionar a fim de esclarecer o que vem realmente sendo feito pela Sesau nestes quase dois anos de pandemia.

“Esta Casa (Assembleia Legislativa) não pode se calar, se omitir de tamanha responsabilidade. Já convocamos diversas vezes o secretário de saúde aqui, que vem, dá uma explicação, promete providências e nada. Basta! Há mais de 60 dias estamos escutando se falar na necessidade de abrirmos uma CPI para investigar os investimentos feitos durante a pandemia e acho que chegou a hora. Continua sendo necessário que esta casa dê a sua participação. A população está cobrando uma ação da Assembleia. É chegada a hora da necessidade de instalação de uma CPI para apurar os rombos que estão na Secretaria de Saúde do Estado”.

Fazendo coro a outros deputados como o ex-líder do governo Eyder Brasil (PSL), o deputado Jean de Oliveira afirmou que já está na hora de se revogar o decreto de calamidade pública no estado de Rondônia, que permite o governo gastar sem a necessidade de licitação.

“É importante que se dê um fim a este decreto de calamidade pública. Chega de se utilizar as vantagens licitatórias desse decreto. Acabaram com o dinheiro da saúde sem sequer dar atendimento aos rondonienses. Deixo aqui meu repúdio ao comportamento que está sendo dado aos cidadãos e aos pacientes rondonienses”, finalizou.

Via ALE-RO