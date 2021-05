Deputado Laerte Gomes anuncia recurso para reforma de pavilhão na Escola Família Agrícola Chico Mendes em Novo Horizonte do Oeste

Cumprindo sua agenda no interior do estado, o deputado Laerte Gomes (PSDB) em sua passagem pelo município de Novo Horizonte do Oeste, distante 520 km da capital Porto Velho, visitou a Escola Família Agrícola Chico Mendes (EFA), localizada na zona rural do município, na Linha 160, Km 4,5 Norte.

Acompanhado da diretora da instituição, Edilaine Sementino, do vereador Daniel da 160 (PSD), de professores, pais e alunos da escola, Laerte Gomes vistoriou a construção das salas de aulas construídas através de recurso de emenda parlamentar de sua autoria.

“Estou satisfeito em ver que o recurso destinado foi muito bem investido com a ampliação das salas e, sem dúvida, foi uma reunião onde me comprometi a, mais uma vez, atender a Escola Família Agrícola Chico Mendes e destinar recursos para a reforma de um pavilhão da instituição que oferece toda a estrutura necessária para o conforto e desenvolvimento educacional dos seus alunos, valorizando a formação integral de alunos da zona rural procurando harmonizar as demandas específicas da sua vida no campo com as do ensino e da profissionalização”, concluiu o deputado Laerte Gomes.

Vale saber

Em todo o Brasil, as EFAs se organizam sobre quatro pilares: o desenvolvimento do meio, buscando despertar o interesse e engajamento das comunidades e propiciando a formação dos estudantes, o associativismo local, capacitando as comunidades para se organizarem para formar uma associação mantenedora das escolas e assumirem o controle do processo de construção e gestão da educação, a Pedagogia da Alternância, que promove um diagnóstico das demandas específicas de cada comunidade e incentiva a integração das vivências familiares com as atividades escolares e a formação integral, ao mesmo tempo que oferece meios de desenvolver e aproveitar saberes ‘vernaculares’, caracterizados pelo uso de materiais e conhecimentos locais.

