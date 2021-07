Deputado Laerte Gomes cobra fornecimento de fórmulas nutricionais para atender setor de nutrição da 1ª Gerência Regional de Saúde de Ji-Paraná

Após ser informado, através do Setor de Nutrição da 1ª Gerência Regional de Saúde (1ªGRS) de Ji-Paraná, da falta de fórmulas para atendimento aos usuários cadastrados no programa de alimentação do Estado, o deputado Laerte Gomes (PSDB) afirmou que cobrará, como medida de urgência, providências por parte da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).

De acordo com a nutricionista da 1ªGRS, Vanessa do Vale Castro, o fornecimento das fórmulas precisa ser regularizado o mais breve possível, pois, segundo ela, a alimentação dos pacientes é uma necessidade imediata.

“Sabemos que a não continuidade do tratamento nutricional, de maneira adequada, interfere diretamente no prognóstico dos pacientes”, cita a nutricionista em memorando enviado à Coordenadoria Estadual de Nutrição Enteral da Sesau.

Ainda no documento, Vanessa alerta para a importância de o assunto ser tratado “com extrema urgência”.

“O usuário da nutrição enteral não deve ser prejudicado em virtude da morosidade e da burocracia que decorrem do processo licitatório, que independe desta Gerência, e, em face disso, nos eximimos da responsabilidade dos agravos que possam ocorrer aos usuários não atendidos pelo programa pois, apenas distribuímos as fórmulas recebidas de Porto Velho e nos colocamos a disposição para o que for necessário”, cita Vanessa Castro.

Acompanhando a preocupação da nutricionista, Laerte Gomes reforçou a necessidade de o Governo tomar medidas imediatas para solucionar o problema apresentado pela 1ªGRS de Ji-Paraná.

“Não podemos deixar esses pacientes, inclusive, crianças, à mercê dessa situação. Esperamos que o Poder Executivo, através da Sesau, possa atender essa demanda o mais breve possível”, concluiu o deputado.

Via Juliana Martins-ALE/RO