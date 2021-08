Deputado Laerte Gomes confirma apoio ao sindicato dos servidores do DER em impasse junto a Agero Parlamentar defende permanência de fiscais de transportes concursados no DER e com garantia do PCCRS

Parlamentar defende permanência de fiscais de transportes concursados no DER e com garantia do PCCRS

No final da tarde de terça-feira (24), o deputado Laerte Gomes (PSDB) recebeu em seu gabinete na Assembleia Legislativa, o presidente do Sindicato dos Servidores do Departamento de Estradas, Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia (Sinder), Ramom Sampaio e o secretário de Comunicação da entidade, e amigo pessoal do parlamentar, Celiandro Ribeiro.

Na oportunidade, os sindicalistas entregaram ao deputado um ofício solicitando apoio do parlamentar para que seja resolvida a situação dos Fiscais de Transportes do DER, em relação a convocação para atuarem junto à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados (Agero).

O presidente do Sinder, Ramom Sampaio explicou que, em razão da Agero não ter um Plano de Cargos, Carreira, Remuneração e Salários (PCCRS), a maioria dos servidores efetivos do DER não querem ser convocados.

“Na verdade, eles querem ter a opção de serem removidos por uma lei que garanta os seus direitos”, o presidente do Sinder.

Segundo Ramon Sampaio, ao todo são 41 fiscais, desse total, nove estão lotados na Agero e 32 permanecem atuando no DER.

“No entanto, eles querem levar todos por convocação, por outro lado, os servidores não aceitam essa situação pois querem a garantia do PCCRS”, acrescentou Ramom Sampaio.

Após ouvir os sindicalistas, o deputado Laerte Gomes garantiu que vai se aprofundar ainda mais sobre o tema, e se colocou à disposição do Sinder para, juntos, buscarem uma solução cabível e que não prejudique os fiscais do DER.

“Inclusive, quando a Agero foi criada e assumiu a competência de atuar no setor de transportes, eu coloquei uma emenda no Projeto de Lei, onde garante que os fiscais concursados do DER devem ser mantidos no Departamento pelos próximos 15 anos”, lembrou Laerte Gomes.

O secretário de Comunicação do Sinder, fiscal de transporte efetivo do DER, Celiandro Ribeiro, mais conhecido por Marrom, ao lado do presidente Ramom Sampaio, agradeceu o apoio do deputado Laerte Gomes.

“O deputado além de nosso amigo é um grande apoiador quando o assunto é garantir os direitos dos servidores públicos. O que almejamos é segurança jurídica para resolvermos esse impasse, e para isso, sabemos que podemos contar com o apoio do deputado Laerte Gomes”, concluiu Marrom.

Via ALE-RO