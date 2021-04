Deputado Laerte Gomes confirma apoio e faz compromissos durante visita a Monte Negro

Cumprindo agenda no interior do estado na quinta-feira (15), o deputado estadual, Laerte Gomes (PSDB) esteve no município de Monte Negro. O parlamentar iniciou o dia com uma visita ao prefeito, Ivair Fernandes (PSD), que estava acompanhado da primeira dama, Jozeila Bérgamo.

O encontro, que aconteceu no gabinete do prefeito, também reuniu os vereadores, Joel Venutti (DEM), este, presidente da Câmara Municipal, Denivaldo Mendonça (MDB), Pedrão Cabeleireiro (DEM), Vanderson Ronconi (Patriota), Marli Bruno (PSD), Thonatan Libarde (PSDB), Antônio da Massangana (Patriota), Joab Alves (PSD), além dos secretários municipais, de Obras, Tobias Nascimento e de Educação, Gilvania Moratto.

“Nessa reunião, ouvimos as demandas do município e, algumas delas, me comprometi em atendê-las”, afirmou o deputado.

Em seguida, o parlamentar esteve na Associação Comercial e Industrial de Monte Negro (Acimom).

“Fui recebido pelo presidente, João, pelo vice-presidente, Ederval Cunha e vários empresários. Além de conhecer a sede da Acimom, fechamos uma parceria de trabalho”, informou o deputado.

Posteriormente, o parlamentar se reuniu com a dirigente da Secretaria Municipal de Educação (SMEC), Gilvania Moratto e o vereador Denivaldo Mendonça.

“Neste encontro conversamos sobre o planejamento da SMEC, órgão com quem me comprometi a ajudar para contribuir com a educação de Monte Negro”, afirmou o deputado que encerrou sua agenda em Monte Negro com uma visita à sede da Emater no município.

Fonte: ALE-RO