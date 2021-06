Deputado Laerte Gomes confirma recurso para atender demandas do Projeto Polícia Militar Mirim de Presidente Médici

Em visita ao município de Presidente Médici, o deputado Laerte Gomes (PSDB) esteve no Instituto Educacional SGT de Lima, responsável pelo Projeto Polícia Militar Mirim, coordenado pela SGT PM Juliana Guariento que, por sua dedicação e profissionalismo, tornou-se referência para o estado de Rondônia.

Dentro do contexto da filosofia de amparo à criança e adolescente, a Polícia Militar Mirim de Presidente Médici, tem como objetivo, preservar, garantir e fortalecer os laços familiares, escolares, religiosos, levando o adolescente a entender que a convivência fraternal entre ele e a sociedade que o rodeia, é fator determinante para seu crescimento pessoal e profissional.

Anualmente, a Polícia Mirim atende 100 crianças e adolescentes, de 12 a 18 anos que, no dia a dia recebem instruções de Educação Ambiental, Proerd, Libras, Orientação no Trânsito, Orientação Sexual, Ordem Unida, noções de Direito, noções de Inglês, Cultura Religiosa, Primeiros Socorros, entre outros.

Além de receberem várias palestras de interesse dos jovens, a Polícia Mirim se faz presente em todos os eventos do município, realizando apresentações de Ordem Unida, bem como prestando serviços à comunidade.

A comandante da Polícia Militar Mirim, SGT PM Juliana Guariento, também é instrutora do Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd), que tem a finalidade de prevenir a autodestruição do jovem na sociedade elevando a autoestima, fazendo com que ele se sinta importante e valorizado na busca de um desenvolvimento pleno, tornando-se um indivíduo consciente de suas obrigações e responsabilidades.

O deputado Laerte Gomes, admirador e apoiador do projeto, já destinou recursos que, na época, foram investidos na aquisição de carteiras escolares, eletrodomésticos, materiais de mídia e notebooks. Nesta última visita, em atendimento a demandas apresentadas pela SGT Juliana, o parlamentar confirmou recurso para a construção de refeitório e salão de oficinas.

“Sem dúvidas, tenho um enorme apreço por esse projeto que, de forma brilhante, trabalha o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, transformando-as em pessoas de bem e que farão muita diferença no futuro promissor de cada um destes alunos, tanto no lado pessoal como no profissional. Parabéns a todos os envolvidos e podem contar sempre com o meu apoio”, concluiu o deputado Laerte Gomes.

Via ALE-RO