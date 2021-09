Deputado Laerte Gomes destaca relatório da Funasa e Fiocruz que aponta péssima qualidade de água distribuída pela Caerd

Em seu pronunciamento na sessão desta terça-feira (31), de forma remota, o deputado Laerte Gomes (PSDB), destacou sua preocupação quanto à informação que chegou até ele sobre a qualidade da água da Companhia de Águas e Esgoto de Rondônia (Caerd).

“E para saber mais sobre essa informação, que me deixou bem preocupado, busquei mais detalhes sobre isso e posso confirmar que é assustador”, declarou o parlamentar.

Segundo o deputado, um relatório técnico, solicitado pela Prefeitura de Porto Velho, assinado por profissionais da Funasa e pesquisadores da Fiocruz, concluiu a má qualidade da água que está sendo consumida pelos moradores da capital.

“E se isso está acontecendo em Porto Velho, deve estar acontecendo em todos os municípios onde a Caerd administra o sistema de distribuição de água em Rondônia”, acrescentou Laerte.

O deputado leu parte da conclusão do relatório que apontou “a presença de bactérias do grupo de coliformes totais, indica que o tratamento está inadequado, insuficiente ou inexistente, pois este parâmetro é o indicador de eficiência no tratamento e integridade da rede de distribuição. Já a presença nas amostras analisadas, indica contaminação fecal. É preocupante o alto índice de contaminação microbiológica das amostras analisadas em todas as modalidades de abastecimento, configurando risco iminente de adoecimento da população exposta ao uso de água com tratamento inadequado, insuficiente ou inexistente. Há a necessidade de providências para a correção do tratamento da água distribuída pela concessionária, bem como, orientação às famílias que utilizem soluções alternativas para o seu abastecimento, pois verifica-se a necessidade de tratamento intradomiciliar da água para o consumo humano”, indica o relatório lido pelo deputado.

O parlamentar informou que o relatório foi assinado pela pesquisadora em Saúde Pública da Fiocruz, bióloga Najla Benevides Matos, a técnica em saneamento da Funsa, Sirlei Gomes de Lima, a chefe da Seção de Segurança e Qualidade da Água da Funasa, Marilyn de Oliveira e Joanilce Barbosa, chefe de Serviço em Saúde Ambiental.

“Realmente estamos falando de algo muito sério. Sabemos que a Caerd está enfrentando uma grave crise financeira e de gestão, inclusive com pedidos de exoneração do atual presidente. Aqui em Ji-Paraná, na semana passada, faltou água e o diretor da Caerd teve a capacidade de gravar um vídeo, afirmando que faltou água porque o nível de água do rio baixou demais. E lógico que não foi isso, é falta de condições da concessionária sobreviver à falta de estrutura”, relatou o deputado.

O parlamentar, como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia, comentou sobre o relatório dos altos salários dos servidores comissionados da Caerd.

“ E com esses valores exorbitantes de salários, a Caerd não tem condições de ter recursos para investir na melhoria no tratamento de água para a nossa população. Vamos solicitar, através da Comissão, o relatório que foi feito sobre a qualidade da água pela Funasa e pela Fiocruz e convocar a diretoria da Caerd para dar explicações sobre a péssima qualidade de água que está servindo a população de Porto Velho, demais municípios de Rondônia e com um dos preços mais caros. Situação lamentável e não podemos ser irresponsáveis de deixar a população sofrer com a má gestão da Caerd, que já dura anos”, concluiu Laerte Gomes.

