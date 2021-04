Deputado Laerte Gomes diz considerar “uma vergonha” situação da BR-429 no trecho entre Alvorada do Oeste e São Miguel do Guaporé

Na manhã de terça-feira (27), o deputado estadual Laerte Gomes (PSDB) esteve na BR-429, que liga o município de Presidente Médici a Costa Marques, fronteira com a Bolívia, no trecho entre Alvorada do Oeste e São Miguel do Guaporé. O parlamentar resumiu o estado da rodovia em uma palavra, “vergonha”.

“Gostaria de mandar um recado para o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que gosta muito de fazer vídeos. Que ele venha gravar um vídeo aqui e conferir pessoalmente a vergonha que é esta BR federal. Tenho certeza que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) não tem conhecimento das condições dessa rodovia, porque se soubesse, já teria mandado arrumar. Tome providências, e digo o mesmo para a bancada federal de Rondônia, onde estão vocês, acordem, isso é uma vergonha”, enfatizou o parlamentar.

O deputado chamou atenção para a importância de boas estradas para motoristas trafegarem em segurança, principalmente, nas regiões produtivas do estado, onde o movimento é constante.

“Aqui, por exemplo, é uma região de grande escoamento agrícola, da produção intensa de leite, soja, inhame, arroz, café, colorau, gado de corte. Aqui se produz quase tudo, e as pessoas são obrigadas a transitarem em uma rodovia federal que se encontra em péssimas condições. Acorda ministro, acorda bancada federal. Presidente, salve esse povo”, concluiu Laerte Gomes.

Via ALE-RO