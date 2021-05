Deputado Laerte Gomes entrega 11 motocicletas com carretinhas para atender associações rurais de Vale do Anari

Neste final de semana, o deputado Laerte Gomes (PSDB), esteve no município de Vale do Anari contemplando 11 associações com a entrega de motos com carretinhas adquiridas por meio de emendas destinadas pelo parlamentar.

A ação aconteceu em atendimento à uma solicitação do ex-vereador, Professor Sinval e do vereador, Orlando Tropeiro (PDT).

“Sem dúvida hoje é um dia muito feliz. Estamos entregando 11 motos com carretinhas para ajudar cada uma das 11 associações e com isso contribuir com o fomento do setor produtivo da região. Tenho certeza que todos esses presidentes das associações contempladas farão bom uso desse patrimônio público”, declarou Laerte.

Presentes durante a entrega, que também contou com vereadores e dirigentes das associações rurais, o prefeito de Vale do Anari, Anildo Alberton (MDB) e representando a categoria de associações, o presidente da Associação Progressista da Linha 162, Joarez Marinho agradeceram a atenção e o empenho por parte do deputado, para com a classe de produtores rurais e com o setor produtivo com um todo.

“Quero agradecer ao deputado Laerte Gomes, por cumprir com seu compromisso e atender nossas associações. Cada moto dessa, com suas carretinhas, agregará muitos benefícios às nossas atividades e a economia do nosso município que também ganha com essas aquisições. Estamos todos muito gratos e satisfeitos”, disse Joarez Marinho.

“Essas motos ajudarão muito nossos produtores e nossa população, que aliás, em nome dela, como prefeito, agradeço o deputado Laerte Gomes por mais esse recurso que alavancará nosso setor produtivo”, concluiu o administrador de Vale do Anari, prefeito Anildo Albertino.

Via ALE-RO