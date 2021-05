Deputado Laerte Gomes entrega iluminação pública no centro de Cacaulândia

Na terça-feira (4), o deputado Laerte Gomes (PSDB) esteve em Cacaulândia, região do Vale do Jamari para entregar a nova iluminação pública do município realizada através de emenda parlamentar de sua autoria, no valor de R$ 150 mil.

Acompanharam o deputado, o prefeito de Cacaulândia, Daniel Marcelino, o Danielzinho (DEM), o presidente da Câmara Municipal, Professor Xavier (PSD), os vereadores, Edilson da C-30 (PSD), Rodrigo Gomes (PSB), Joviti Pereira (DEM), João Ueverton (MDB), Antônio Pereira (DEM) e a ex-vereadora, Neuzinha Vieira.

A nova iluminação, segundo o deputado, é um atendimento à uma solicitação apresentada pela ex-vereadora e ex-presidente da Câmara de Cacaulândia, Neuzinha Vieira e dos atuais vereadores, Professor Xavier e Edilson da C-30.

“Esse é um momento muito importante para Cacaulândia, essa cidade forte, que tem sua economia totalmente voltada para o setor produtivo, a zona rural. Além de postes novos nas duas principais avenidas, o recurso que destinamos também garantiu lâmpadas de led em 100% das ruas do município. Esse é o nosso trabalho, cumprir com os compromissos que fazemos. E hoje, feliz com o compromisso cumprido com Cacaulândia e com sua população, tanto na cidade, como no campo. Agradeço a nossa amiga e parceira, Neuzinha, a quem atendemos, e as demais lideranças, pela oportunidade de podermos contribuir com o município”, concluiu Laerte Gomes.

