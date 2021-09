Deputado Laerte Gomes entrega mobília para equipar Hospital Municipal de Alvorada D’Oeste

Em visita ao município de Alvorada D’Oeste, o deputado Laerte Gomes (PSDB), ao lado do prefeito Vanderlei Tecchio (PV), do secretário Municipal de Saúde, Izair Cuêvas, e de várias lideranças do município, entregou macas e colchões para equipar o Hospital Municipal de Alvorada. A mobília foi adquirida através de emenda parlamentar destinada pelo deputado.

“E tem mais vindo por aí. Me comprometi a destinar emenda que será investida na compra de medicamentos para ajudar a saúde da nossa população. Esse é o nosso compromisso, trabalhar pelo município, trabalhar por Rondônia”, ressaltou Laerte Gomes. O prefeito Vanderlei Tecchio agradeceu a iniciativa do deputado e destacou a importância da união entre as lideranças políticas, para o bem do desenvolvimento dos municípios.

“Para o bem dos municípios e, consequentemente, para seus moradores. Muito obrigado deputado Laerte Gomes, sem dúvidas, juntos somos mais fortes e Alvorada só tem a ganhar com isso”, declarou o prefeito.

Laerte Gomes, assim como o prefeito Vanderlei Tecchio também agradeceram aos vereadores Biriba da 44 (PV), Neguinho Tancredópolis (DEM), Nelci Verdan (PP) e Mailson de Oliveira (DEM).

Via ALE-RO